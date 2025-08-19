российское информационное агентство 18+

Армия России движется вперед на ключевых направлениях СВО

Российская армия продолжается продвигаться вперед на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, следует из сводки Минобороны о ходе СВО. В течение суток ВС РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, цех сборки ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Ленинское, Кияница и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесли поражение противнику около Волчанска, Амбарного и Тихого Харьковской области.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и громит ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская Андреевка Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское в ДНР. Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику киевского режима вблизи Северска, Серебрянки, Николаевки, Федоровки, Катериновки, Нелеповки и Клебан-Быка в ДНР.

Вместе с тем группировка войск «Центр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и громят врага около Березового, Алексеевки, Запорожского, Новогеоргиевки Днепропетровской области и Левадного Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ вблизи Малой Токмачки, Степового, Орехова, Червоной Криницы, Малых Щербаков Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Общие суточные потери ВСУ в результате действий российских сил составили до 1370 боевиков и десятки единиц бронетехники, автомобилей, орудий артиллерии, станций РЭБ. Также уничтожены 15 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Вместе с тем силы ПВО сбили в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 117 вражеских беспилотников самолетного типа.

Напомним, в ночь на 19 августа ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу на Украине, снабжающему горючим украинские военные группировки в Донбассе. Нефтезавод был атакован высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА. Судя по данным украинских СМИ, под удар попал НПЗ в Кременчуге Полтавской области. После атаки на нефтезаводе возник масштабный пожар.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

