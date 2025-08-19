российское информационное агентство 18+

Вторник, 19 августа 2025, 13:41 мск

ВС РФ атаковали оружием большой дальности НПЗ на Украине

Фото Минобороны РФ

Российские войска атаковали предприятие на Украине, которое снабжало топливом ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Накануне вечером на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой военных ударов.

Москва, Зоя Осколкова

