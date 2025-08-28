российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 августа 2025, 12:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские силы ночью нанесли удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки применено высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», и ударные беспилотники.

Помимо предприятий ВПК под удар попали военные авиабазы Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российская армия продолжает продвижение в зоне СВО / ВС РФ освободили поселок Филия в Днепропетровской области / Российская армия освободила еще два поселка в ДНР / Российские войска освободили три поселка в ДНР / Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев / Армия России освободила три поселка в зоне спецоперации / США продают оружие для Украины с наценкой в 10% / ВС РФ атаковали оружием большой дальности НПЗ на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,