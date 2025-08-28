ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские силы ночью нанесли удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для атаки применено высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», и ударные беспилотники.
Помимо предприятий ВПК под удар попали военные авиабазы Украины.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
