ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские силы ночью нанесли удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки применено высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», и ударные беспилотники.

Помимо предприятий ВПК под удар попали военные авиабазы Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

