Российская армия за неделю взяла под контроль шесть поселков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. «Южная» группировка войск продвинулась в глубину обороны противника, а группировка «Центр» продолжила наступление в ДНР и в Днепропетровской области.
Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Среднее в ДНР, группировка «Юг» взяла Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР, бойцы группировки «Центр» заняли Филию Днепропетровской области и Первое Мая в ДНР, а группировка «Восток» установила контроль над Запорожским Днепропетровской области.
Помимо этого, российские военные в течение недели сбили самолет Су-27, 18 управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов системы HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 1377 беспилотников самолетного типа.
Также на неделе российский безэкипажный катер уничтожил в устье реки Дунай средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины.
Кроме того, ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.
В целом с 23 по 29 августа киевский режим потерял до 8 850 боевиков, шесть танков, в том числе один «Леопард», 129 боевых бронемашин, 400 автомобилей, 84 орудия артиллерии, 81 станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены 124 склада боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ.
Москва, Наталья Петрова
