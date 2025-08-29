Армия России за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне спецоперации

Российская армия за неделю взяла под контроль шесть поселков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. «Южная» группировка войск продвинулась в глубину обороны противника, а группировка «Центр» продолжила наступление в ДНР и в Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Среднее в ДНР, группировка «Юг» взяла Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР, бойцы группировки «Центр» заняли Филию Днепропетровской области и Первое Мая в ДНР, а группировка «Восток» установила контроль над Запорожским Днепропетровской области.

Помимо этого, российские военные в течение недели сбили самолет Су-27, 18 управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов системы HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 1377 беспилотников самолетного типа.

Также на неделе российский безэкипажный катер уничтожил в устье реки Дунай средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины.

Кроме того, ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

В целом с 23 по 29 августа киевский режим потерял до 8 850 боевиков, шесть танков, в том числе один «Леопард», 129 боевых бронемашин, 400 автомобилей, 84 орудия артиллерии, 81 станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены 124 склада боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ.

