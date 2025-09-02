Российские подразделения улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая у российской границы необходимую зону безопасности для защиты Донецкой народной республики от атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, с освобождением Камышевахи был освобожден весь юг ДНР. Пушилин выразил благодарность бойцам группировки «Восток», которые «завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности». Напомним, о взятии Камышевахи Минобороны России сообщило 30 августа.

Кроме того, глава ДНР сообщил, что бойцы ВС РФ продолжают блокировку украинской группировки в Красноармейско-Димитровской агломерации. «Здесь мы видим улучшение позиций в районе населенного пункта Родинская. Мы видим, что наши бойцы отражают контратаки противника в районе Котлино. Здесь мы видим также боестолкновения в районе Удачного», – сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что российские войска расширили зону контроля в районе Константиновки в ДНР.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что армия РФ успешно выполняет задачи по созданию вдоль российской границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Москва, Наталья Петрова

