российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 12:43 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России приступила к созданию зоны безопасности в Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

Российские подразделения улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая у российской границы необходимую зону безопасности для защиты Донецкой народной республики от атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, с освобождением Камышевахи был освобожден весь юг ДНР. Пушилин выразил благодарность бойцам группировки «Восток», которые «завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности». Напомним, о взятии Камышевахи Минобороны России сообщило 30 августа.

Кроме того, глава ДНР сообщил, что бойцы ВС РФ продолжают блокировку украинской группировки в Красноармейско-Димитровской агломерации. «Здесь мы видим улучшение позиций в районе населенного пункта Родинская. Мы видим, что наши бойцы отражают контратаки противника в районе Котлино. Здесь мы видим также боестолкновения в районе Удачного», – сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что российские войска расширили зону контроля в районе Константиновки в ДНР.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что армия РФ успешно выполняет задачи по созданию вдоль российской границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска выбили ВСУ из Московки Харьковской области / Над Воронежской областью сбиты не менее трех беспилотников / В Минобороны России показали карту Украины без Одессы и Николаева / В Кремле уточнили, о чем именно договорились Путин и Трамп по поводу Зеленского / Потери ВСУ в Луганской Народной Республике за лето превысили 50 тысяч человек / В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: ранен житель Белгородской области / Российские войска продвигаются вперед в зоне СВО: за сутки ликвидированы более 1300 боевиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,