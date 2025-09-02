российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 сентября 2025, 19:14 мск

Освобождение Федоровки в ДНР открывает путь к Северску

Освобождение российскими войсками Федоровки в Донецкой Народной Республике открывает путь к планомерному взятию под контроль Северска. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Федоровки Южной группировкой войск приближает охват населенного пункта Северск, поскольку наши войска движутся сейчас по направлению данного населенного пункта – как с северо-востока, с востока и также с юга от него. Федоровка – это как раз южное направление, и наши военнослужащие планомерно продвигаются по направлению населенного пункта Звановка, где после закрепления можно говорить о полуохвате данного населенного пункта», – пояснил эксперт в комментарии ТАСС.

«Я предполагаю, что в ближайшее время наши военнослужащие будут развивать успех как в северо-западном направлении, так и в направлении населенного пункта Северск», – считает Марочко.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило об освобождении Федоровки в ДНР.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

