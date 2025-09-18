Российская армия выбила украинские подразделения из села Новоивановка, расположенного на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Под натиском наших войск враг выбит из Новоивановки», – сказал общественник в комментарии РИА «Новости».

Ранее Рогов заявлял, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области по направлению к селу Новоивановка и вошли в населенный пункт. Минобороны РФ сообщило об освобождении Ольговского 15 сентября. Село взято под российский контроль в результате наступления подразделений группировки войск «Восток».

Тем временем ВСУ на фоне активного продвижения российских военных, по данным Рогова, в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и переброску резервов на линию фронта в Запорожской области.

Напомним, в понедельник, 15 сентября, главком ВСУ Александр Сырский отстранил двух командующих за потерю позиций в Запорожье, Донбассе и Днепропетровской области.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube