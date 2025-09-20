российское информационное агентство 18+

Армия России взяла под контроль еще одно село в Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска улучшили позиции на фронтах специальной военной операции и взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, за сутки потери ВСУ составили почти полторы тысячи военнослужащих и наемников.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Березовое Днепропетровской области, продолжив продвижение в глубину обороны противника. При этом нанесены удары в районах населенных пунктов Вербовое, Гавриловка, Калиновское и Подгавриловка Днепропетровской области.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Самые значительные потери вооруженные формирования киевского режима несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение. Удары нанесены в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Криворожье, Николайполье, Родинское, Удачное Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области.

НА этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

Сегодня ночью российские войска нанесли также массированный удар по военным объектам на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

