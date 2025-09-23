российское информационное агентство 18+

Минобороны России: контроль над Купянском открывает путь на Волчанк, Изюм, Чугуев, Славянск и Краматорск

Освобождение Купянска в Харьковской области позволит развивать наступление вглубь региона, включая направления на Изюм и Чугуев, а также проводить операции по другим направлениям.

Как сообщает Министерство обороны России, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Север» с севера.

«Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе», – пояснили в российском оборонном ведомстве.

В настоящее время российские войска взяли Купянск в полукольцо и блокировали силы противника. В городе из 8667 зданий взято под контроль 5667.

Москва, Анастасия Смирнова

