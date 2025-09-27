российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 сентября 2025, 15:20 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ уничтожили тяговые подстанции для перевозок вооружения для ВСУ

Российские военные поразили тяговые подстанции, которые используются для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС России за прошедшие сутки также нанесли удары по местам хранения и пуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Для атаки по этим целям были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, отметили в военном ведомстве.

Также сообщается, что в течение суток российские силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 131 вражеский беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР и одно поселение в Днепропетровской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России освободила три населенных пункта в зоне спецоперации / Захарова предупредила о риске Третьей мировой войны в случае реализации провокации Зеленского / Житель Белгородской области погиб при детонации боеприпаса / «А если Кремль ударит по Банковой…» Лукашенко призвал Зеленского успокоиться / Кремль отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии и назвал планы Запада «безрассудными» / Над тремя регионами России сбили шесть украинских дронов / Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины / Мирный житель Курской области ранен при атаке дронов ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,