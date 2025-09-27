ВС РФ уничтожили тяговые подстанции для перевозок вооружения для ВСУ

Российские военные поразили тяговые подстанции, которые используются для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС России за прошедшие сутки также нанесли удары по местам хранения и пуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Для атаки по этим целям были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, отметили в военном ведомстве.

Также сообщается, что в течение суток российские силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 131 вражеский беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР и одно поселение в Днепропетровской области.

Москва, Наталья Петрова

