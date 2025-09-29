Взятие под контроль села Шандриголово в Донецкой народной республике позволяет российским войскам усилить охват группировки ВСУ в городе Красный Лиман. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

«Шандриголово – это еще один населенный пункт, освобождение которого означает для наших парней усиление охвата Красного Лимана», – сказал он.

Кимаковский также отметил, что в свою очередь эта операция ускорит движение ВС РФ к одному из ключевых населенных пунктов ДНР, которые остаются под контролем киевского режима, – городу Славянску.

Минобороны ранее сегодня объявило о взятии села Шангрилово подразделениями группировки войск «Запад».

При освобождении этого населенного пункта военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии активно применяли артиллерию и ударные беспилотники, позднее сообщили в ведомстве. Бойцы уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ. В дальнейшем штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений украинского гарнизона. В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки «Запад» продолжают продвигаться вперед, выбивая противника из населенных пунктов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

