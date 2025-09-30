Армия России разгромила последний западный форпост ВСУ для наступления на Северск

Российские войска с взятием под контроль Северска Малого в Донецкой Народной Республики разгромили последний западный форпост вооруженных формирований Украины около населенного пункта Дроновка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«Со взятием Северска Малого сломлен последний западный форпост [ВСУ] у Дроновки. Без Дроновки мы не возьмем Северск», – пояснил Марочко, добавив, что таким образом появляется возможность начать планомерное освобождение рубежей населенного пункта Северск.

Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили очередные два населенных пункта в ДНР – Кировск и Северск Малый.

Донецк, Анастасия Смирнова

