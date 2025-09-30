российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 20:42 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России разгромила последний западный форпост ВСУ для наступления на Северск

Архив. Фото Минобороны РФ

Российские войска с взятием под контроль Северска Малого в Донецкой Народной Республики разгромили последний западный форпост вооруженных формирований Украины около населенного пункта Дроновка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«Со взятием Северска Малого сломлен последний западный форпост [ВСУ] у Дроновки. Без Дроновки мы не возьмем Северск», – пояснил Марочко, добавив, что таким образом появляется возможность начать планомерное освобождение рубежей населенного пункта Северск.

Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили очередные два населенных пункта в ДНР – Кировск и Северск Малый.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области поврежден инфраструктурный объект / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции / Армия России близка к взятию еще одного населенного пункта в ДНР / Армия России освободила Кировск в ДНР / Над Россией сбили 16 украинских беспилотников / Армия России сжимает клещи вокруг Красного Лимана в ДНР / «Мегасделка на $90 млрд»: Зеленский ведет переговоры с Трампом о закупке оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,