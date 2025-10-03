ВС РФ ночью ударили по военным заводам и ТЭК Украины

Российские войска сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшим их работу объектам газово-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Для атаки применялись высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что за прошедшую неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине. В результате были поражены военные заводы и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, а также железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.
Кроме того, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Москва, Наталья Петрова
