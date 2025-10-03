Армия РФ освободила семь поселений и идет вперед в ДНР и Днепропетровской области

За неделю под контроль Вооруженных сил России перешли семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. О ситуации в зоне СВО сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска продолжали активные наступательные действия в Донецкой народной республике и Днепропетровской области.

ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР. Так, подразделения группировки «Запад» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль город Кировск, а также села Шандриголово и Дерилово. А «Южная» группировка войск освободила населенные пункты Майское и Северск Малый.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над селами Степовое и Вербовое Днепропетровской области.

Вместе с тем группировка «Центр» продолжает активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Бойцы группировки за неделю нанесли поражение 24 бригадам ВСУ, теробороны и нацгвардии. Противник потерял более 3560 боевиков, пять танков, 16 боевых бронемашин, включая две боевые машины пехоты Bradley производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий.

Всего в результате действий ВС России ВСУ лишились за неделю до 10 660 боевиков на всех фронтах. Также были уничтожены 15 танков, 59 боевых бронемашин, 384 автомобилей, 62 орудия артиллерии, а также 83 станции РЭБ и 118 складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю силы ПВО в зоне спецоперации сбили 10 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотника самолетного типа.

