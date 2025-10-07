Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне спецоперации

Российская армия продолжает продвигаться на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции. За прошедшие сутки ВС РФ установили контроль еще над двумя населенными пунктами – селами Федоровка в ДНР и Нововасилевское Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Федоровку освободили подразделения «Южной» группировки войск. Село находится в 5 км южнее Кузьминовки, о взятии которой Минобороны объявило 5 октября. Военнослужащие группировки также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка в ДНР.

Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Нововасилевское. Как отметили в ведомстве, военнослужащие взяли под контроль участок местности площадью более 4 кв. км на правом берегу реки Янчур. Также нанесены удары по ВСУ около населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.

Вместе с тем, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Яровая, Дробышево и Волчий Яр в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технике 12 бригад и штурмовых полков ВСУ около Торского, Русина Яра, Родинского, Димитрова, Ивановки, Торецкого, Красноармейска в ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

В то же время группировка войск «Днепр» ударила по противника в районах населенных пунктов Степногорск, Лукьяновское Запорожской области, Казацкое, Тягинка и Львово Херсонской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Краснополье и Кондратовка Сумской области, а также у Липцов, Резниково, Волчанска и Чугуновки Харьковской области.

Кроме того, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру, хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Силы ПВО в зоне спецоперации сбили три управляемые авиабомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

