Трамп заявил о желании Киева пойти в наступление

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании Украины пойти в наступление в конфликте с Россией. Об этом американский лидер заявил в преддверии встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

США рассматривают варианты передачи Украине и другого вида оружия, помимо крылатых ракет «Томагавк». «Мы будем говорить с ним (Зеленским – прим. ред.) о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы перейти в наступление. Вы знаете это. И нам придется принять решение», – сказал глава Белого дома.

Несколькими днями ранее Трамп допустил возможность передачи крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если украинский конфликт не удастся урегулировать мирным путем.

В свою очередь президент России Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил, что возможная передача «Томагавков» Киеву нанесет ущерб отношениям РФ и США. Он назвал разговоры об этих ракетах «понтажом» и отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО.

Вашингтон, Зоя Осколкова

