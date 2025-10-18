За прошедшие сутки российские войска освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает Министерство обороны РФ, подразделения Вооруженных сил России улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операцией и уничтожили в общей сложности более полутора тысяч боевиков формирований киевского режима.

В ведомстве уточнили, что в ДНР взят под контроль населенный пункт Плещеевка силами подразделений «Южной» группировки войск. При этом нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазена и Берестока. На этом направлении противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответ российской группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении нанесены удары по противнику вблизи населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Петровское, Удачное и Красноармейск в ДНР. Потери вооруженных формирований киевского режима составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Как сообщал «Новый День», накануне армия России взяла под контроль три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

