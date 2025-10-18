российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 октября 2025, 14:28 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает Министерство обороны РФ, подразделения Вооруженных сил России улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операцией и уничтожили в общей сложности более полутора тысяч боевиков формирований киевского режима.

В ведомстве уточнили, что в ДНР взят под контроль населенный пункт Плещеевка силами подразделений «Южной» группировки войск. При этом нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазена и Берестока. На этом направлении противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответ российской группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении нанесены удары по противнику вблизи населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Петровское, Удачное и Красноармейск в ДНР. Потери вооруженных формирований киевского режима составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Как сообщал «Новый День», накануне армия России взяла под контроль три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Средства ПВО уничтожили 8 беспилотников над Белгородской областью: ранен ребенок / Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам на Украине / Над Россией за два часа нейтрализованы еще пять дронов ВСУ / Дроны ВСУ атаковали энергообъект в Ульяновской области: произошли взрывы и пожар / За ночь силы ПВО сбили более 40 украинских дронов / Трамп призвал Зеленского заключить сделку о мире с Россией / За два часа над Россией сбили 29 украинских беспилотников / Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области, ранен мирный житель

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,