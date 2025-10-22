Удар возмездия «Кинжалами»: армия России атаковала энергообъекты ВПК Украины

Российские войска в ночь на среду, 22 октября, нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Все назначенные объекты поражены, заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В то же время авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение минувших суток поразили сборочный цех предприятия, выпускающего военную продукцию, объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

Минэнерго Украины ранее сообщило, что в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии после ночного массированного удара по энергетической инфраструктуре. Кроме того, во всех регионам ввели графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 16:00 до 22:00.

Москва, Наталья Петрова

