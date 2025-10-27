российское информационное агентство 18+

Понедельник, 27 октября 2025, 11:35 мск

Компания из США сорвала контракт на поставку боеприпасов Киеву на 1 млрд долларов

Американская компания оказалась неспособна выполнить контракт на поставку боеприпасов Киеву. Стоимость сделки, заключенной в 2022 году, составляла 1 млрд долларов.

Фирма Firearms из Аризоны не выполнила свои обязательства по поставке советских боеприпасов, включая около 10 млн 23-миллиметровых зенитных снарядов, десятки тысяч реактивных ракет для РСЗО «Град», а также минометы и другие виды вооружений. Киев перечислил 17 млн долларов в качестве аванса.

Как сообщает Financial Times, у компании не было экспортных возможностей, необходимой инфраструктуры и хранилищ для боеприпасов. В результате компания не смогла поставить ни одного снаряда. Федеральный суд США обязал фирму вернуть Киеву аванс и судебные издержки. Объем выплат превысит 20 млн евро.

Ранее власти Канады отменили контракт с компанией, которая должна была отремонтировать бронемашины, предназначенные для Украины. Договор с Armatec Survivability был подписан еще в 2023 году. Фирма должна была восстановить 25 бронетранспортеров LAV с целью последующей отправки на нужды ВСУ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

