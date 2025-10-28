российское информационное агентство 18+

Российские военные ударили по площадке запуска тяжелых дронов ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российская армия нанесла массированный удар по площадке запуска тяжелых ударных дальнобойных беспилотников ВСУ в селе Беленькое на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, именно оттуда дроны запускались для ударов по территории новых российских регионов, Крыма, Ростовской области, Кубани и других субъектов РФ. Под удары попали места расположения украинских боевиков, хранения ударных БПЛА и склады с боеприпасами, уточнил он.

«Противник понес весомые потери в личном составе – ликвидированы опытные операторы БПЛА. Уничтожено свыше двух десятков дронов», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Накануне российские войска, по данным Минобороны, поразили используемые для железнодорожных перевозок вооружения и техники ВСУ объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, военный аэродром и места запуска беспилотников дальнего действия.

Москва, Наталья Петрова

