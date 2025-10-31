российское информационное агентство 18+

Пятница, 31 октября 2025, 14:08 мск

ВС РФ поразили места сборки украинских крылатых ракет «Фламинго»

Российская армия за неделю с 25 по 31 октября нанесла массированный и пять групповых ударов по целям на Украине, в том числе по цехам сборки крылатых ракет «Фламинго», в ответ на террористические атаки украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в России. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, перевозившие вооружения и технику ВСУ, военные аэродромы.

Кроме того, российские военные разгромили арсеналы, цеха сборки ударных беспилотников дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников

Как отметили в ведомстве, удары наносились высокоточным дальнобойным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

