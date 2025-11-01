ВС РФ сжимают кольцо окружения в Димитрове и не дают ВСУ выйти из «котла» в Купянске

В городе Красноармейске в ДНР российские военнослужащие группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных сил ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях вырваться из окружения, в том числе со стороны населенного пункта Гришино. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. За сутки группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю.

Кроме того, по данным ведомства, завершается зачистка от ВСУ сел Гнатовка и Рог в ДНР.

Тем временем, российские военные сжимают кольцо окружения группировки противника в районе Димитрова в ДНР с востока, расширив при этом зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях города. ВСУ за сутки потеряли в этом районе до 190 боевиков, боевую бронемашину, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.

Также сообщалось о пресечении высадки с вертолета группы сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в одном километре от северо-западной окраины Красноармейска. Все 11 человек, десантировавшихся с вертолета, уничтожены, заявили в Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки «Центр» в результате действий российской армии уничтожены более 405 боевиков ВСУ, две боевые бронемашины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем, бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и не дали украинским боевикам выйти из окружения в районе города Купянска Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Дружелюбовки и Петропавловки Харьковской области, а также Масляковки, Новоселовки, Ставок и Яровой в ДНР.

«Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области», – говорится в сообщении. Российские военные отбили очередную атаку противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, уничтожив 8 солдат ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных вражеских формирований в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков.

Потери противника в районе Купянска за сутки составили до 50 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, разбиты четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

В то же время ВС России продолжают теснить ВСУ в Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях.

Также сообщается, что российские войска поразили в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, местаа хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия. Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 150 районах.

Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер. Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты четыре управляемые авиабомбы и 205 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

