Минобороны рассказало об успехах российской армии в Купянске и Димитрове

Российские войска успешно продвигаются в Купянске Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, в ходе боев за город бойцы группировки «Запад» выбили украинских боевиков с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол.

Также сорваны две попытки украинских подразделений прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. В результате уничтожено до 20 боевиков ВСУ, две боевые бронемашины и два пикапа. Кроме того, противник попытался доставить окруженным силам продовольствие и боеприпасы по воздуху, но российские военные пресекли эти попытки, сбив 16 беспилотников R18.

За сутки в районе Купянска ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Новатор», пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей.

Также сообщается, что подразделения группировки «Запад» поразили формирования ВСУ и нацгвардии вблизи Новоплатоновки, Новосергеевки, Шийковки, Петропавловки, Куриловки Харьковской области, Татьяновки и Ямполя ДНР и улучшили тактическое положение. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ лишились свыше 230 боевиков. Разгромлены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

В городе Красноармейске в ДНР российские штурмовики из группировки «Центр» закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дороге, а также зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог. Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, предпринятых с целью выхода из окружения, и пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ иностранными наемникам из района населенного пункта Гришинов в ДНР. Потери противник составили более 50 боевиков.

Кроме того, российские бойцы заняли 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях соседнего города Димитров. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока. За сутки в данном районе уничтожено до 225 боевиков, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап.

Всего в зоне ответственности группировки «Центр» противник потерял более 490 боевиков, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Накануне Минобороны сообщало, что ВС России расширили зону контроля в Димитрове и взяли под контроль 26 зданий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

