Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области

За прошедшие сутки подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вместе с тем на этом направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое в Запорожской области, а также Великомихайловка и Отрадное в Днепропетровской области. Всего ВСУ здесь потеряли более 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

Как следует из сводки Минобороны РФ о ходе специальной военной операции, общие потери противника на всех направлениях составили более 1,3 тысячи военнослужащих.

Москва, Анастасия Смирнова

