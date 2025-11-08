ВС РФ сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения около Купянска и Красноармейска

Вооруженные силы России планомерно уничтожают окруженные группировки вооруженных формирований киевского режима в Купянске и Красноармейске. Как сообщает Министерство обороны РФ, сорваны несколько вражеских попыток прорвать блокаду.

В частности, в Харьковской области около Купянска отражены две атаки противника из района населенного пункта Осиново с попыткой деблокировать окруженных боевиков. В то же время вблизи Петровки пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

За сутки около Купянска уничтожено до 55 военнослужащих, 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две боевые бронированные машины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, семь пикапов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем в Донецкой Народной Республике в Красноармейске российские войска продолжили уничтожение формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки освобождены 39 зданий.

При этом были отражены 14 атак противника из района населенного пункта Гришино, откуда ВСУ пытались деблокировать окруженные формирования ВСУ. В результате огневого поражения точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ. Также сорвана попытка боевиков вырваться из кольца окружения в северном направлении.

В Димитрове ВС РФ продолжили активные наступательные действия в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

В течение суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожены в общей сложности более 240 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер Pbv 302 производства Швеции, и три пикапа.

Москва, Анастасия Смирнова

