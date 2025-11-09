За прошедшие сутки российские подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили поселок Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, на этом же направлении было нанесено поражение формированиям ВСУ населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое в Запорожье, а также Великомихайловка и Нечаевка в Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили порядка 1300 военнослужащих.

При этом ударами авиации, беспилотниками и ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube