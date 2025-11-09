российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 ноября 2025, 15:25 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила поселок в Запорожской области

Архив. Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили поселок Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, на этом же направлении было нанесено поражение формированиям ВСУ населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое в Запорожье, а также Великомихайловка и Нечаевка в Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили порядка 1300 военнослужащих.

При этом ударами авиации, беспилотниками и ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ отразили более 10 попыток атак ВСУ под Купянском и Красноармейском / Дроны ВСУ атаковали коммунальные объекты в Воронеже / Ракетный обстрел повредил энергосистему Белгорода / Ночью ВСУ устроили массированный удар дронами по Брянской области / ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска / ВС РФ сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения около Купянска и Красноармейска / Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области / Армия России нанесла массированный удар по военным и газовым объектам на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Севастополь, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,