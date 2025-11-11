Трамп: США перестали тратить деньги на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство больше не финансирует Украину. Более того, Вашингтон получает прибыль от продаж оружия для Киева.

«Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО», – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

США продают вооружения, деньги на которое выделяют европейские страны-члены и Канада. Механизм был запущен летом. Тогда министр финансов Скотт Бессент заявил, что оружие продается с наценкой 10%, эта надбавка покрывает расходы на логистику.

Ранее Трамп говорил, что НАТО закупает много оружия, большая часть которого идет на Украину. Известно, что в сентябре Пентагон одобрил первые две поставки на сумму 500 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

