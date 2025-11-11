российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025, 09:45 мск

Трамп: США перестали тратить деньги на Украину

Архив, фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство больше не финансирует Украину. Более того, Вашингтон получает прибыль от продаж оружия для Киева.

«Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО», – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

США продают вооружения, деньги на которое выделяют европейские страны-члены и Канада. Механизм был запущен летом. Тогда министр финансов Скотт Бессент заявил, что оружие продается с наценкой 10%, эта надбавка покрывает расходы на логистику.

Ранее Трамп говорил, что НАТО закупает много оружия, большая часть которого идет на Украину. Известно, что в сентябре Пентагон одобрил первые две поставки на сумму 500 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

