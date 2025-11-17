ВСУ в Гуляйполе попали в «огневой мешок» и пытаются бежать из города

Украинские войска в Гуляйполе Запорожской области попали в «огневой мешок», ВСУ пытаются бежать из города. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Гуляйполе противник оказался в «огневом мешке». Наши войска подошли практически вплотную местами», – рассказал он в комментарии ТАСС, отметив, что расстояние от позиций ВС РФ до города местами не превышает 1,5 километра.

Также советник главы ДНР сообщил, что на фоне сложной для ВСУ ситуации в районе Гуляйполя противник предпринимает попытки к бегству из города.

«Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству», – сказал Кимаковский, добавив, что украинские боевики пытаются выходить из города малыми группами.

Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило о взятии под контроль сел Яблоково и Ровнополье в Запорожской области. Оба населенных пункта находятся примерно в 10 километрах северо-восточнее Гуляйполя.

Москва, Наталья Петрова

