Взятие под контроль населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике осложнит положение вооруженных формирований в Северске. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Достигнутый успех позволил осложнить положение вражеского гарнизона в Северске», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило о взятии Звановки под контроль. Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выбили противника из населенного пункта в ходе стремительного наступления.
Донецк, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»