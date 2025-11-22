российское информационное агентство 18+

Минобороны: освобождение Звановки осложнит положение ВСУ в Северске

Взятие под контроль населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике осложнит положение вооруженных формирований в Северске. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Достигнутый успех позволил осложнить положение вражеского гарнизона в Северске», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило о взятии Звановки под контроль. Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выбили противника из населенного пункта в ходе стремительного наступления.

Донецк, Анастасия Смирнова

