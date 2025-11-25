российское информационное агентство 18+

Вторник, 25 ноября 2025, 08:39 мск

Белый дом: США перестали финансировать украинский конфликт

США больше не выделяют финансовую помощь Киеву за счет денег американских налогоплательщиков. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

Говоря о поставках оружия украинским военным, Левитт отметила: «Мы не можем делать это бесконечно, и президент хочет окончания этой войны. Он – президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду». Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что Вашингтон продает вооружение НАТО, а затем Альянс организовывает передачу оружия Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине, получившую название Priority Ukraine Requirements List (PURL). США продают вооружение, деньги на которое выделяют европейские страны-члены и Канада. Механизм был запущен летом. Тогда министр финансов Скотт Бессент заявил, что оружие продается с наценкой 10%, эта надбавка покрывает расходы на логистику.

Позже Трамп говорил, что НАТО закупает много оружия, большая часть которого идет на Украину. Известно, что в сентябре Пентагон одобрил первые две поставки на сумму 500 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

