Вторник, 2 декабря 2025, 14:20 мск

Еще два населенных пункта в Запорожье перешли под контроль армии России

Подразделения группировки войск «Восток» освободили села Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минообороны о ходе специальной военной операции. Оба населенных пунктов находятся вблизи города Гуляйполе, который является важным оборонительным узлом ВСУ. Ранее командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил Владимиру Путину о начале операции по освобождению Гуляйполе, уличные бои идут в северо-восточной части города.

Группировка войск «Север» освободила город Волчанск Харьковской области и нанесла поражение противнику в районе населенного пункта Вильча. На Сумском направлении поражены формирования ВСУ вблизи Алексеевки, Андреевки, Варачино, Кондратовки, Конотопа, Рыжевки, Садков и Хомино. Ранее о взятии Волчанска президенту России доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Вместе с тем, бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесено поражение противника около Богуславки, Куриловки, Кучеровки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Яровой в ДНР.

Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Резниковка, Северск, Славянск и Червоное в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» завершили операцию по освобождению города Красноармейск в ДНР. Также бойцы поразили живую силу и технику 10 бригад и полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Белозерское, Гришино, Димитров, Ровное, Родинское, Светлое, Шевченко в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук ранее проинформировал Владимира Путина о взятии Красноармейска. Генерал доложил, что в городе идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ.

Бойцы группировки войск «Днепр» ударили по противнику в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новобойковское Запорожской области и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ в результате действий ВС РФ составили порядка 1400 военнослужащих за сутки.

В то же время российские войска поразили объекты энергетической и газовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Силами ПВО сбиты 44 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

Запорожье, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина