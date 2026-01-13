Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам и ВПК Украины

Российские войска ночью 13 января нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, отметили в Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube