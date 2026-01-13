российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 января 2026, 12:43 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам и ВПК Украины

Российские войска ночью 13 января нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, отметили в Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

В ДНР раскрыли крупный канал поставок наркотиков / Рютте снова заявил о планах включить Украину в НАТО / Минобороны: «Орешником» выведен из строя авиазавод во Львове / Над Белгородом сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Брянской области: ранен мирный житель / Над регионами России сбили 19 украинских беспилотников: 7 из них над Крымом / На окраине Калуги беспилотник повредил жилой дом / За ночь над Россией силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,