Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам и ВПК Украины

Российские войска ночью 13 января нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.
Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, отметили в Минобороны.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.
Москва, Наталья Петрова
