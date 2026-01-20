В Киеве наступил холодный блэкаут: 75% города без света, более половины многоэтажек без тепла

В результате российского удара по энергетическим объектам на Украине повреждены объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии. Аварийные отключения применяются во многих областях, в некоторых – «достаточно жесткие», сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго».

Самая сложная ситуация – в Киеве и области, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской и Полтавской областях. В столице Украины без тепла остаются 4000 многоэтажек, что составляет почти половину жилого фонда, уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, 75% Киева без света, отключения наблюдаются во всех районах. По данным ДТЭК, после ночной атаки без света были 173 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удары по инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки ВСУ.

