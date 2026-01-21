Армия России нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ

Российские войска в течение суток поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Удары по целям на Украине наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, ударами поражены склад барражирующих боеприпасов, места предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

Тем временем российские подразделения продолжат теснить противника в зоне спецоперации. Группировка войск «Север» заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении бойцы группировки ударили по ВСУ около Зыбино, Захаровки и Волчанских Хуторов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и поразили формирования противника в районах населенных пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка, Коровий Яр в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка в ДНР.

Бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили силы противника около Белицкого, Артемовки, Торецкого, Новопавловки, Гришино, Удачного в ДНР, Федоровского и Новоподгородного Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и бьют противника в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области.

Вместе с тем группировка войск «Днепр» нанесла поражение противнику близ Новояковлевки, Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации составили порядка 1260 военнослужащих.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 реактивных снарядов системы HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

