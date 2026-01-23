российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 13:02 мск

ВС РФ шесть раз за неделю ударили по военным объектам на Украине

Фото Минобороны РФ

Российские войска с 17 по 23 января нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине в ответ на атаки Киева по российским гражданским объектам. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.

Кроме того, под удары попали цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

