ВС РФ шесть раз за неделю ударили по военным объектам на Украине

Российские войска с 17 по 23 января нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине в ответ на атаки Киева по российским гражданским объектам. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.

Кроме того, под удары попали цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

