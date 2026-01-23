Российская армия взяла под контроль село Симиновка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка Харьковской области», – говорится в сообщении. Село расположено неподалеку от занятого ВС России в конце ноября города Волчанска.

Всего за прошедшую неделю российские войска выбили ВСУ из пяти населенных пунктов в зоне спецоперации. По данным Минобороны, бойцы «Южной» группировки и группировки «Центр» освободили населенные пункты Приволье и Новопавловка в ДНР. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Прилуки Запорожской области. Группировка «Днепр» установила контроль над населенным пунктом Павловка Запорожской области.

Потери ВСУ от действий российских военных на всех фронтах спецоперации составили свыше 8810 боевиков.

Армия России в зоне СВО за неделю уничтожила восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса».

Силы ПВО сбили 35 управляемых авибомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, семь управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1468 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

