Суббота, 28 марта 2026, 17:22 мск

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий взяли под контроль населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что на этом направлении также нанесено поражение живой силе и технике противника вблизи Яцковки, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана в ДНР, а также населенных пунктах Боровая и Шийковка в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. При этом было уничтожено три склада боеприпасов.

Самые существенные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сергеевка, Новопавловка, Гришино, Белицкое, Приют, Торское в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

В целом на фронтах СВО украинские войска потеряли почти 1150 военнослужащих.

Москва, Анастасия Смирнова

Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и местам производства беспилотников ВСУ / Зеленский выпрашивает у Запада ядерное оружие и членство в НАТО / Ночью над Россией сбили 155 украинских БПЛА: в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек пострадали / Президент Польши подписал закон о декриминализации своих наемников в ВСУ / При ударе артиллерии ВСУ ранен житель Брянской области / Над Брянской областью сбили 41 украинский беспилотник / ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье: ранены две мирные жительницы / МИД России: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

