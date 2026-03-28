Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и местам производства беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российская армия с помощью беспилотников, авиации, артиллерии и ракетных войск нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Министерств обороны РФ.

В то же время средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

