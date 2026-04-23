Российские войска за прошедшие сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции и нанесли новые удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым украинской армией. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. В ударах по целям на Украине были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем подразделения группировок войск ВС РФ продолжили теснить противника в зоне спецоперации, заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Самые большие потери за сутки противник понес в зоне ответственности группировки «Центр», которая улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новопавловка Днепропетровской области, Кучеров Яр, Светлое, Торецкое, Доброполье и Калинино в ДНР. В результате действий российской армии были уничтожены свыше 360 боевиков, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Тем временем подразделения войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, ударив по ВСУ у Покровского, Гавриловки, Лесного, Великомихайловки, Александровки Днепропетровской области, Ясной Поляны и Воздвижевки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 295 боевиков, две боевые бронмашины и пять автомобилей.

В общей сложности за сутки противник потеряла на фронтах спецоперации до 1365 военнослужащих.

Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиа бомб и 418 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube