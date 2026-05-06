ВС РФ продвинулись на всех фронтах и ударили по цехам сборки дронов ВСУ

Российские войска продолжают теснить ВСУ на всех направлениях спецоперации. За минувшие сутки практически все группировки ВС России улучшили свои позиции и нанесли новые удары по военным объектам на Украине. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – говорится в сообщении.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и поразили силы противника у Кияницы, Могрицы и Лесного Сумской области, а также в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Крейдянка Харьковской области.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Пришиб в ДНР.

Бойцы «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и ударили по противнику в Константиновке и Дружковке в ДНР.

В то же время группировка войск «Центр», заняв более выгодные позиции, атаковала силы ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Новониколаевка в ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны противника и бьют формирования ВСУ в районах населенных пунктов Шевченковское, Зарница, Чаривное, Лесное Запорожской области, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области.

Группировка войск «Днепр» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Камышеваха, Димитрово и Кирово Запорожской области.

За сутки ВСУ потеряли на всех фронтах спецоперации до 1125 боевиков.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты 605 вражеских беспилотников самолетного типа, 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

