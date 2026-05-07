Российские войска за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, и места запуска беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Также нанесено поражение пунктам дислокации ВСУ и наемников в 153 районах. Удары по военным целям наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Тем временем российские подразделения продолжают продвигаться в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в Сумской и Харьковской областях.

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и ударили по неприятелю в районах населенных пунктов Залиман, Семеновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и атаковала противника в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь в ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

В то же время группировка войск «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и поразила силы противника в районах населенных пунктов Великомихайловка, Вербовское, Киричково, Чаплино Днепропетровской области, Лесное и Любицкое Запорожской области. В зоне ответственности группировки ВСУ понесли самые большие потери за сутки. В результате действий ВС РФ уничтожено более 320 украинских боевиков. Общие потери противника на всех направлениях спецоперации составили свыше 1210 боевиков.

Подразделения группировки «Днепр» ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум и Желтая Круча Запорожской области.

Средствами ПВО за сутки сбиты три управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 570 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

