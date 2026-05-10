российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 мая 2026, 18:57 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Перемирие: российские войска отразили несколько атак ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска за последние сутки отразили несколько атак вооруженных формирований Украины и уничтожили почти 700 вражеских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удары не наносились в условиях объявленного перемирия.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ нанесли новые удары в нарушение перемирия / При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек, включая ребенка / За сутки в Курской области сбили почти 100 беспилотников / Перемирие: российские войска отражают атаки ВСУ / Минобороны РФ: Киев нарушил перемирие / В Курской области за сутки уничтожено 119 украинских БПЛА / ВСУ нанесли удар беспилотниками по Орловской области / В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец самообороны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,