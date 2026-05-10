Перемирие: российские войска отразили несколько атак ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска за последние сутки отразили несколько атак вооруженных формирований Украины и уничтожили почти 700 вражеских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удары не наносились в условиях объявленного перемирия.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube