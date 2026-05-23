Силы ПВО сбили 800 беспилотников в зоне СВО

За прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские силы противовоздушной обороны сбили 800 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сводке ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за вечер пятницы и ночь субботы силы ПВО обезвредили 348 вражеских беспилотников над 15-ю регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Анастасия Смирнова

