ВС РФ нанесли удары по военному предприятию и объектам энергетики на Украине

Российские войска нанесли новые удары по объектам энергетики, военной промышленности и местам хранения и сборки беспилотников на Украине. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ за минувшие сутки.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

«Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», – уточнили в оборонном ведомстве.

Минобороны России также сообщило, что за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские силы противовоздушной обороны сбили 800 украинских беспилотных летательных аппаратов и 8 управляемых авиационных бомб.

Москва, Анастасия Смирнова

