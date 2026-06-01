Российские войска взяли под контроль село Тихоновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Населенный пункт освобожден в ходе активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск. Село расположено примерно в 8 км к востоку от города Крамоторска, на подступах к которому идут интенсивные бои.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка в ДНР. ВСУ потерял до 120 боевиков две боевые бронемашины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем российские силы продолжают теснить врага на остальных фронтах СВО. Так, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и атаковали ВСУ в районах населенных пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Иволжанское Сумской области, а также в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежное, Котовка, Богодухов и Белый Колодезь Харьковской области.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по неприятелю в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пискуновка, Пришиб, Сидорово в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и поразили силы ВСУ и украинской нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровкаи, Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны и бьет по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольское Запорожской области. В зоне ответственности бойцов группировки противник понес самые значительные суточные потери. В результате действий ВС России было уничтожено более 455 боевиков. В общей сложности потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили порядка 1335 боевиков.

Вместе с тем российские военные поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска вражеских беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 233 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

