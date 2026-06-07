Российская армия в течение суток нанесла удары по украинских патрульным катерам, используемым ВСУ объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, складам горючего. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, также нанесено поражение местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе.

Удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Средствами ПВО подавлены и сбиты 500 вражеских беспилотников самолетного типа, 11 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Вместе с тем российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили силы ВСУ и тербороны в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаревка, Бачевск, Осоевка, Хотень и Мирлоги Сумской области, а также у Барановка, Удов, Избицкого, Одноробовки, Украинского и Липцов Харьковской области.

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и атаковали врага в районах населенных пунктов Стецковка, Моначиновка, Самборовка, Гусинка Харьковской области, Щурово, Рубцы, Пришиб, Яцковка и Лозовое в ДНР.

Группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение и бьет по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны и атаковала неприятеля в направлении Новоселовки, Трудового, Червоной Криницы, Омельника, Копани Запорожской области, Заречного, Коломийцей и Великомихайловки Днепропетровской области. В зоне ответственности группировки ВСУ понесли самые значительные потери за сутки – уничтожено более 450 боевиков. Всего на всех фронтах спецоперации потери противника составили свыше 1320 боевиков.

Бойцы группировки «Днепр» нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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