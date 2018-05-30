В Лабытнанги закрыли небезопасный детский центр

В Лабытнанги (ЯНАО) закрыли детский комплекс в торговом центре из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Речь идёт о развлекательном объекте Kidsburg в магазине на ул. Гагарина, рассказали в прокуратуре Ямала.

«В здании не было автоматической пожарной сигнализации, эвакуационного освещения. Кроме того, ширина эвакуационного выхода из лестничной площадки в вестибюль не соответствовала нормам пожарной безопасности, имелись и другие нарушения», – раскрыли суть нарушений в надзорной инстанции.

Бизнесмен – владелец здания – оштрафован на три тыс. рублей. Во вторник, 29 мая, состоялся суд по исковому требованию прокурора. Детский центр открывать запрещено до полного устранения нарушений.

Напомним, ранее также был закрыт батутный центр в Ноябрьске Mad Monkey.

Проверки в торговых центрах всей страны проходят после трагедии в Кемерово – там сгорел торговый центр «Зимняя вишня» с детским развлекательным комплексом. Выявлены многочисленные нарушения в пожарной безопасности здания. Как выяснилось, ситуация типична для многих ТРЦ в регионах.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 29.05.18

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