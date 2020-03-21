Редакция РИА «Новый День» открывает спецпроект «Дневник коронавируса», посвященный ситуации вокруг объявленной пандемии. Известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко делится своими впечатлениями о последних событиях в России и мире.

Мы привыкли к тому, что живём в открытом прозрачном и маленьком мире, в котором можно сравнительно быстро добраться из точки А в точку Б, пересечь за день несколько государственных границ, сменить часовые пояса и даже земные полушария. Мир в два клика на твоем смартфоне был очень удобен и наивно беспечен. Но вот случилась неизвестная человечеству зараза – и нынешнее общество оказалось совершенно бессильно сохранить прежнюю доступность нашей маленькой планеты. Произошло схлопывание пространства – за какую-то неделю-другую мир стал гораздо меньше. В нем больше нельзя так вот запросто перелететь из одной страны в другую, пересечь границы материков, получить визы (закрылись консульства). Сиди себе дома и выходи в магазин по нужде, если очень припрет – в таком режиме уже недели живёт пол Европы. И Россия тоже, как бы ни стремились всех успокоить родные власти, движется к такому сценарию.

Когда неделю назад мой коллега-журналист из Сербии предупреждал о том, что могут возникнуть сложности с поездкой из Белграда в Скопье, он и представить себе не мог, что произойдет за последующую неделю. В день нашего общения мой знакомый пранкер Лексус брал интервью у режиссёра Эмира Кустурицы для фильма о 75-летии Победы. И случайно оказался последним русским, побывавшим у похудевшего «Профессора», как его называют близкие, в горной части Сербии. Потому как уже в понедельник президент страны Александр Вучич ввел чрезвычайное положение, во вторник «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Белград, а парламентские выборы с 26 апреля перенесены на более поздний срок, в среду премьер ввела комендантский час и запретила покидать свои дома пожилым людям старше 65 лет, а в четверг границы Сербии, включая белградский аэропорт закрыли на большой амбарный замок. И всё это при том, что общее количество заболевших до сих пор не превышает полутора сотен человек. Оправданы ли такие супержесткие меры? Скоро узнаем.

У нас пока, конечно, всё гораздо легче: за прошедшую неделю переведены на дистанционное обучение все вузы и школы, закрыли театры, музеи и прочие объекты культуры. На запланированную в Белгородском университете собственную лекцию пришлось сдавать билет – и университет закрылся, и встречающая сторона вдруг оказалась на карантине после встречи прилетевших студентов-сербов. В пятницу жители Подмосковья вначале услышали указ губернатора о закрытии всех торговых центров, но спустя полчаса выяснилось, что речь идет исключительно о рекомендательном характере и касается не самих ТЦ, а расположенных на их территории кинотеатров. В общем, и так не богатый кинобизнес в России после эпидемии коронавируса может еще долго приходить в себя.

Благо, хоть случившаяся было истерика «крупы-гречка-макароны» не оказалась пока такой же безумной, как «туалетно-бумажная пандемия» на Западе. Даже в этом мы снова подтвердили собственную самость – нет, не Европа, даже не рассчитывайте. Европейско-американское общество засранцев-потребителей начинает агонизировать на глазах. Впрочем, туда ему и дорога. В нарождающемся дивном новом мире засранцам места не будет. Выживут только спокойнейшие и сильнейшие. В этом смысле показательна реакция на пандемию российских властей – все случившиеся на неделе высокие совещания о возможности закрытия Москвы по французскому или китайскому сценарию были моментально дезавуированы вице-мэром Раковой и для пущей убедительности пресс-секретарем Путина Песковым. Ибо не фиг разводить истерики. Хотя все действия власти говорят об обратном – готовятся. Но здесь есть политический фактор – голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, которое Президент Путин ну очень не хочет переносить. Тем более, следом за ним идёт 75-летие Победы, объявленное в президентском послании главным событием года. А тут вирус. Очень невовремя.

Новый мир будет прекрасен еще тем, что станет целиком и полностью цифровым и в этом смысле – более доступным, но не офлайн. Нас ждёт взлет СМИ, разнообразных онлайн-продуктов и вебинаров. А Евросоюзу впору заказывать панихиду. Но об этом поговорим завтра.

Москва, Олег Бондаренко

Москва. Другие новости 18.03.20

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