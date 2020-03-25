Угроза коронавируса стала лакмусовой бумажкой для российских властей. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Много лет назад один из архитекторов российской политической системы рассказывал мне, что в самом начале 2000-го, когда Владимир Путин первый раз был кандидатом в президенты, в рамках избирательной кампании у него был запланирован визит на агроферму. И там, проходя по теплице с огурцами, Путин самым обыкновенным народным жестом по пути сорвал один огурец и незамедлительно его откусил. Это было настолько просто и естественно, что мой знакомец запомнил это на всю жизнь и сказал тогда, что этот человек обязательно станет президентом России.

Действительно, Путину нельзя отказать в естественности и известной народности. Особенно хорошо это становится заметно в критических ситуациях. Вот и вчерашний неожиданный визит президента в Коммунарку, встреча с врачами и прогулка в защитном костюме по лечебному центру показали – Путин и в этот раз на самом острие вместе с народом.

При том, что закончившийся на прошлой неделе сериал-интервью Путина в неожиданном для него формате дискуссии с журналистом Ванденко в ТАСС, оказался, мягко говоря, не самым удачным. Особенно запомнились наложившиеся на падение рубля вместе с курсом нефти слова про «средний класс» с доходом от 18 тысяч рублей.

Надо отдать должное – Владимиру Путину гораздо больше идет образ героя-спасателя в чрезвычайной ситуации, чем просто президента поступательно развивающейся страны. Если в первом случае он практически безальтернативен (по крайней мере, так многим кажется), то во втором бывает подчас оторван от действительности и несовременен.

Та же самая ситуация с голосованием по поправкам в Конституцию 22 апреля. Завертевшаяся с 15 января этого года история изменений Основного закона, совершенно никак не объясненная ни элите, ни простым гражданам, требовала своих интерпретаторов, могущих доступным языком объяснить всем – зачем и почему именно сейчас нужно менять Конституцию. Назначенные руководителями Конституционной комиссии бывший топ-менеджер Потанина Андрей Клишас и экс-министр юстиции по квоте СПС Павел Крашенинников явно со своей ролью не справляются, а других пока особо и нет. Финальный аккорд, случившийся за неделю до наступления коронавируса – та самая поправка Терешковой об обнулении сроков Путина подтвердила опасения одних и вызвала вопросы у других.

Педантично точен в своих сдержанно-негативных прогнозах коллега Алексей Чеснаков, объявивший вчера в докладе своего Центра политической конъюнктуры, что власти нужно более артикулированно проводить собственную политику – настало время, когда ощущение уверенности в собственных действиях возобладало над возможностью маневра.

С каждым днем перспективы проведения голосования 22 апреля становятся все более туманными – ЦИК направляет директивы в регионы о приостановке печати агитационных материалов, о чём открыто пишут ведущие издания – а ясности по новым срокам (начало июня или единый день голосования в сентябре?) так и не наступает.

Новый премьер Мишустин на глазах уступает московскому мэру статус второго человека в стране. Собянин во главе «коронавирусной комиссии» больше воспринимается как начальник Госкомитета обороны, только очень не уверенный в себе. Это было заметно как в вопросительных словах про «незакрытие метро», так и во вчерашнем признании Путину о неизвестности ситуации по регионам.

Как сказал другой коллега – Илья Гращенков, заявленная в президентском послании 15 января повестка на текущий год уже практически невыполнима. 75-летие Победы ожидаемо соберёт (если соберёт) значительно более низкий уровень гостей, чем это ранее анонсировалось. На фоне падения цен на нефть и рубля амбициозные национальные проекты уже представляются малореализуемыми, а неприятная процедура секвестра бюджета может встать перед правительством в полный рост.

Следующим шагом в этой парадигме будет перевод экономики на мобилизационные рельсы (что уже вовсю происходит в поражённых странах Европы) и изменение монетарной политики, для чего нужно менять руководство ЦБ. Пока же откладываем в сторону пособия по изучению либеральной экономики и достаём с пыльных полок краткий курс экономики мобилизационной.

О том, что читать в период самоизоляции – уже завтра.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Москва. Другие новости 25.03.20

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