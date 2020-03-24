Развитие событий вокруг распространения коронавируса показывает, что легкой жизни не будет для очень многих, хотя некоторые – явно будут в плюсе. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Уже несколько дней по Интернету гуляет парная фотка, на которой в виде бомжей изображены «туроператор», «владелец клуба» и «фитнес-инструктор», в то время как на кабриолете по красивому побережью рассекают «продавец масок», «хозяин сети аптек» и «производитель круп». Но это только часть правды. Судя по скорости закрытия различных сфер экономики, к числу потенциальных бомжей совсем скоро могут добавиться строители (причем, как не успевшие выехать мигранты, так и свои, из регионов), сотрудники многочисленных рекламных и прочих event-агентств и очень скоро – банков. Несколько крупнейших банков уже объявило о сокращении числа сотрудников, закрытии «лишних» филиалов и скором ограничении снятия валюты с карт – в ответ на, по-моему, крайне дурацкую просьбу ЦБ. Что это может спровоцировать, кроме очередей на снятие налички уже в ближайшие дни, пока ограничения ещё не ввели, совершенно не ясно.

Сколько бы ни говорили некоторые эксперты про ситуацию «идеального шторма» для отечественной экономики, всё это – не более чем неумелая попытка объяснить наступающий… литературно говоря, фиаско, как минимум, для малого и среднего бизнеса. Посмотрим, кто выживет.

Производители лекарств, масок и санитайзеров (спиртосодержащих протирок для рук). Кстати, вы уже заметили, как быстро это прежде непонятное слово вошло в русский язык? На фоне катастрофической ситуации в Италии мои итальянские друзья запросили, где можно купить 1 миллион масок. В России вывоз масок запрещён ещё с прошлой недели (на этой неделе запретили импорт круп). Я нашёл производство в Беларуси, где готовы были пошить маски дешевле, чем везти их из Китая. Уровень возможного дохода с продаж мог быть существенным, но подвело несовершенство финансовой системы Италии. Помимо огромной бюрократии необходимость хотя бы даже 50-процентной предоплаты оказалась довольно затруднительна, а на аккредитивах в сложившейся ситуации далеко не уедешь. Хотя всё зависит от оборота. Если кто-то готов отгрузить полмиллиона масок с постоплатой по получении, бизнес-схема будет работать.

Если Вы читаете этот текст, сидя за компьютером или со своего смартфона, значит трафик уважаемого информационного агентства «Новый день» растет, а вместе с ним растет и стоимость контекстной и банерной рекламы. СМИ уже начинают чувствовать рост аудитории, но вот беда – в условиях острейшего кризиса, который, судя по всему, пока только начинается, людям придется существенно сокращать свой уровень потребления, следовательно, львиная доля рекламы товаров не первой необходимости будет просто не востребована. Рекламщики уже давно научились мерить свою аудиторию поголовно, так что увеличение трафика для Интернет-СМИ не будет означать роста доходов от рекламы. Пока по крайней мере.

Онлайн-услуги. Уже вторую неделю сложно осуществить любой онлайн-заказ на ближайшее время. Курьерские службы по доставке продуктов известных сетевых магазинов сбиваются с ног, а ближайшие заказы принимают уже на начало апреля. Владельцы всем известных желтых и зеленых курьерских марок при условии ситуативного перепрофилирования деятельности, могут рассчитывать на существенное увеличение доходов.

Очень популярны от безвыходности становятся различные вебинары для бизнеса и онлайн-трансляции того, что прежде можно было посмотреть вживую. Одна проблема – в сложившейся ситуации (больше 50 не собираться) театры ограничены в возможностях организации больших спектаклей для онлайн-трансляций. Хотя если сократить количество занятых актеров и технических специалистов, можно будет рассчитывать на возможность, самоизолировавшись дома, ровно в 19:00 в прямом эфире посмотреть, например, оперу «Набукко» или балет «Спартак» из Большого театра или МХАТовские «Три сестры» или что-нибудь авангардно-заводное из «Мастерской Петра Фоменко». Как знал – всего два года назад защитил на эту тему диссертацию в ГИТИСе.

Все совещания в крупных компаниях уже переведены в онлайн-режим. Защита конфиденциальности и предотвращение утечки данных становится вопросом номер один – значит, востребованы будут специалисты по информационной безопасности. Те самые, всемирно известные «русские хакеры». Даже «большая двадцатка» на этой неделе впервые соберется в режиме скайпа обсудить борьбу с вирусом. Интересно, сколько кибер-секьюрити будет задействовано в обеспечении IT-безопасности онлайн-встречи двадцати самых влиятельных людей мира?

А ещё Мосгоризбирком, сменив впервые за 25 лет своего руководителя, объявил о возможности организации онлайн-голосования для жителей Москвы на запланированном пока волеизъявлении по поправкам в Конституцию в течение четырёх дней с 19 по 22 апреля.

О том, как коронавирус отразится на стабильности институтов российской власти, читайте уже завтра.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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